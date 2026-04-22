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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradunfall unter Alkohol

Weimar (ots)

In der Geleitstraße in Weimar kam es zu einem Polizeieinsatz, da ein Radfahrer hier gegen einen Pkw gefahren sei. Vor Ort wurde der Sachverhalt bestätigt. Der 27- jährige Fahrradfahrer befuhr dabei die Geleitstraße in Richtung Eisfeld. Hier fährt er gegen einen Pkw, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Fahrradfahrer stürzte ff. mit dem Kopf auf die Straße und wurde dabei verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Am Pkw entstand zudem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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