Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Weimar (ots)

Dienstagmorgen wurde bekannt, dass unbekannte Täter auf dem Gelände einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Verkleidungen der Automaten auf, beschädigten die Geldkassetten gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. Danach konnten sie unerkannt vom Gelände der Tankstelle flüchten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei in Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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