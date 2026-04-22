LPI-J: Unfall zwischen Bus und Pkw
Saale- Holzland (ots)
In Porstendorf kam es Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Pkw und Bus befuhren dabei in genannter Reihenfolge die Bahnhofstraße der Ortslage Porstendorf. Im weiteren Verlauf musste der Pkw- Fahrer verkehrsbedingt bremsen, was der Busfahrer mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät bemerkte und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei weist daraufhin, im Straßenverkehr auf die gebotene Sorgfalt sowie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten.
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