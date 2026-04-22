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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugin meldet Unfallflucht

Jena (ots)

Aufmerksam war am Dienstagnachmittag eine 36- jährige Zeugin auf dem Parkpkatz eines Einkaufszentrums in Jena. Sie beobachtete, wie ein Fahrzeug dabei war rückwärts einzuparken und bei diesem Vorgang an ein anderes Fahrzeug stieß. Danach soll die Fahrerin ausgestiegen sein, sich den Schaden angesehen haben und sei dann davongefahren. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges merkte, konnte im Nachgang das Fahrzeug auch durch die Polizei ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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