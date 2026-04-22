LPI-J: Diebstahl aus Seniorenheim
Jena (ots)
In einem Seniorenheim in Jena Nord wurde am Dienstag bekannt, dass aus einem Tresor diverse EC- Karten und Schmuck gestohlen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dort aufgebwahrte Schmuckgegenstände sowie EC- Karten mehrere Bewohner entwendet. Die konkrete Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der ID Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
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