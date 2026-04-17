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POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Auto gestohlen, geblitzt und Unfallflucht begangen - Fahrer ermittelt

POL-RE: Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Auto gestohlen, geblitzt und Unfallflucht begangen - Fahrer ermittelt
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Recklinghausen (ots)

Nur zwei Tage nach der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Fahrer, der mit einem gestohlenen Auto geblitzt wurde und eine Unfallflucht begangen haben soll, konnte der gesuchte Mann ermittelt werden. Der 20-Jährige kam heute selbst zur Wache und hat sich gestellt. Bei der Polizei waren außerdem mehrere Hinweise auf seine Identität eingegangen.

Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten, vor allem das Foto des Tatverdächtigen zu löschen. Außerdem bedanken wir uns für die Unterstützung bei der Suche und für die Hinweise.

Der junge Mann soll in Recklinghausen einen Smart gestohlen haben, wurde dann in Oer-Erkenschwick mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt und anschließend dort einen Unfall gebaut. Das Fahrzeug blieb stehen, der Fahrer lief weg. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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