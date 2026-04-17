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POL-RE: Dorsten: Vermisste 17-Jährige ist zurück

POL-RE: Dorsten: Vermisste 17-Jährige ist zurück
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Recklinghausen (ots)

Die 17-jährige Vermisste aus Dorsten ist wieder da. Die Fahndung nach der Jugendlichen wird hiermit zurückgenommen. Die 17-Jährige war nach einem Arztbesuch Ende März nicht wiedergekommen. Seitdem suchte die Polizei nach ihr, seit dem 7. April auch öffentlich mit einem Foto.

Wir bitten hiermit, die Fahndung und vor allem das Foto der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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