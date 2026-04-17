Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vermisste 17-Jährige ist zurück

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Recklinghausen (ots)

Die 17-jährige Vermisste aus Dorsten ist wieder da. Die Fahndung nach der Jugendlichen wird hiermit zurückgenommen. Die 17-Jährige war nach einem Arztbesuch Ende März nicht wiedergekommen. Seitdem suchte die Polizei nach ihr, seit dem 7. April auch öffentlich mit einem Foto.

Wir bitten hiermit, die Fahndung und vor allem das Foto der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir für die Mithilfe bei der Suche.

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