Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mercedes gestohlen
Recklinghausen (ots)
Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Dienstagabend (22:00 Uhr) bis Mittwochnachmittag (17:30 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Mercedes GLK. An dem grauen Fahrzeug waren Kennzeichen aus Recklinghausen angebracht. Es stand im Tatzeitraum an der Nordseestraße.
Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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