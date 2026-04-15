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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mehr Präsenz durch die Mobile Wache - vier Termine in der kommenden Woche

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist auch in der nächsten Woche (KW 17) wieder mit der Mobilen Wache unterwegs. An insgesamt vier Tagen können Bürgerinnen und Bürger die Polizei an verschiedenen Standorten treffen - ganz ohne Termin und auf kurzem Wege.

Die Termine im Überblick:

   - Montag, 20. April: ZOB Bottrop (14 bis 18 Uhr)
   - Dienstag, 21. April: Marl Hüls (14 bis 18 Uhr)
   - Mittwoch, 22. April: ZOB Recklinghausen (10 bis 13 Uhr)
   - Freitag, 24. April: ZOB Bottrop (14 bis 18 Uhr)

Mit der Mobilen Wache sind die Einsatzkräfte regelmäßig an belebten Orten unterwegs. Ziel ist, die polizeiliche Präsenz weiter zu erhöhen und sichtbarer zu werden. Die Mobile Wache versteht sich dabei als offenes Angebot an die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop: Ob bei Fragen zu aktuellen Themen oder bei Hinweisen aus der Bevölkerung - die Polizei ist vor Ort, um zuzuhören, zu beraten und im Bedarfsfall direkt zu helfen (z.B. Anzeige erstatten). Darüber hinaus dient die Präsenz der frühzeitigen Erkennung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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