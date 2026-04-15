Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mann mit grüner Jeans und grüner Jacke gesucht
Recklinghausen (ots)
Eine Frau aus Dorsten ist gestern einem Exhibitionisten begegnet. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Die 23-Jährige war gestern gegen 14:30 Uhr zu Fuß auf einem Stichweg zwischen Tannenstraße und Königsberger Straße unterwegs. Plötzlich machte ein unbekannter Mann auf sich aufmerksam und entblößte seinen Intimbereich. Die Dorstenerin rannte zu ihrem Auto und zeigte den Vorfall später auf einer Polizeiwache an.
Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 25-32 Jahre alt - ca. 1,80 Meter - 1,85 Meter groß - schwarze, kurze Haare - schwarzer, mittellanger Vollbart - grüne Jeanshose - grüne Jacke - schwarzes Oberteil unter der Jacke
Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.
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Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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