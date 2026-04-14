Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
An einem Geldautomaten "Am Pferdemarkt" hob eine bislang unbekannte Frau mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte Bargeld ab. Mit Fotos sucht die Polizei jetzt nach der Tatverdächtigen. Hier der Link zu den Fotos und weiteren Informationen:
https://polizei.nrw/fahndung/200722
Wer die tatverdächtige Frau kennt, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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