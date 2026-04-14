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POL-RE: Castrop-Rauxel: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben - Fahndung nach Tatverdächtiger

POL-RE: Castrop-Rauxel: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben - Fahndung nach Tatverdächtiger
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer tatverdächtigen Frau. Sie soll mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben. Die Bankkarte wurde zuvor - samt Geldbörse - einer 71-Jährigen in einem Discounter im Stadtteil Henrichenburg gestohlen. Jetzt wird per Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau am Geldautomaten gesucht. Die entsprechenden Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/200646

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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