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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch am helllichten Tag

Recklinghausen (ots)

Auf der Westhofenstraße sind unbekannte Täter am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem ein Terrassenfenster gewaltsam geöffnet wurde, durchwühlt die Einbrecher das Haus. In allen Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Nach ersten Angaben wurden Uhren bzw. Schmuck gestohlen. Der Einbruch passierte im Laufe des Tages zwischen 9.30 Uhr und 19.30 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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