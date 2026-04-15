Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mehrere Autos aufgebrochen - Festnahme

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht konnte die Polizei einen 36-jährigen Mann aus Bottrop festnehmen. Zwei Zeugen informierten die Polizei über einen verdächtigen Mann, der mit dem Fahrrad im Bereich "Welheimer Mark" unterwegs war und versuchte, mehrere Autos zu öffnen. An der Straße Speckenbruch konnten die Polizistinnen und Polizisten gegen 02:00 Uhr einen Mann mit passender Beschreibung stellen. Bei einer Durchsuchung konnte mutmaßliches Diebesgut und Tatwerkzeug, wie zum Beispiel eine Handtasche, eine Brille und ein Schraubendreher aufgefunden werden. Im Nahbereich konnte die Polizei in der Nacht drei Autos feststellen, die durchwühlt und teils aufgebrochen wurden. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

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