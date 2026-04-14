Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahndung nach mutmaßlichen Betrügern erledigt

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Recklinghausen (ots)

Seit vergangenen Donnerstag (09.April) suchte die Polizei mit Fotos nach zwei Personen, denen ein Betrugsdelikt vorgeworfen wird. Hinweise ermöglichten eine Identifizierung der gesuchten Personen - somit hat sich auch die Fahndung erledigt.

Wir bitten, die Fotos der Tatverdächtigen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

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