Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Fahndung nach mutmaßlichen Betrügern erledigt
Recklinghausen (ots)
Seit vergangenen Donnerstag (09.April) suchte die Polizei mit Fotos nach zwei Personen, denen ein Betrugsdelikt vorgeworfen wird. Hinweise ermöglichten eine Identifizierung der gesuchten Personen - somit hat sich auch die Fahndung erledigt.
Wir bitten, die Fotos der Tatverdächtigen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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