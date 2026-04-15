Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Raub gefasst - Ergänzung

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Raubdelikt unter Jugendlichen - drei jugendliche Tatverdächtige konnten von der Polizei geschnappt werden.

Gegen 20:15 Uhr wurden am Kirchplatz (Stadtmitte) zwei Jugendliche (16 Jahre alt) aus Bottrop und Essen von einer Gruppe von bis zu zehn Jugendlichen angesprochen. Sie wurden aufgefordert die mitgeführten Sachen und Wertgegenstände auszuhändigen.

Als die beiden dies ablehnten, schlugen Mitglieder der Gruppe auf einen der beiden 16-Jährigen ein, der andere konnte flüchten. Ein 39-jähriger Zeuge aus Bottrop versuchte dem 16-Jährigen zu helfen. Sowohl er, als auch der 16-Jährige wurden leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete mit einer Sporttasche als Beute in zunächst unbekannte Richtung.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen stellte die Polizei im Bereich der Horster Straße eine Gruppe Jugendlicher fest, auf die die Beschreibung von Zeugen passte. Zwei Mitglieder versuchten sofort zu flüchten, als sie die Polizei bemerkten. Die beiden und ein weiteres Gruppenmitglied konnten vorläufig festgenommen werden. Alle drei sind 16 Jahre alt und wohnen in Bottrop. Die weiteren Tatbeteiligten sind noch nicht ermittelt.

Zeugen, die noch nicht von der Polizei erfasst wurden, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell