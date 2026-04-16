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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zwei Frauen innerhalb kurzer Zeit belästigt

Recklinghausen (ots)

In Waltrop sind am frühen Mittwochabend zwei Frauen von einem Mann belästigt worden. Beide Fälle sind ähnlich abgelaufen, es könnte sich daher auch um den gleichen Täter handeln. Erste Hinweise auf ihn liegen bereits vor, denen jetzt nachgegangen wird.

Der erste Fall passierte gegen 17.50 Uhr im Bereich der Friedhofstraße. Eine 47-jährige Waltroperin war am Kanal spazieren gegangen. Plötzlich hielt ein Transporter (Klein-Lkw) neben ihr und der Fahrer fragte, ob sie Lust auf Geschlechtsverkehr habe. Dabei soll er sein nacktes Glied in der Hand gehalten haben. Nur etwa 15 Minuten später (gegen 18.10 Uhr) passierte ganz Ähnliches einer 34-jährigen Frau aus Lünen. Sie war auf dem Gehweg der Rottstraße joggen als ein weißer Klein-Lkw neben ihr anhielt und der Fahrer ihr die gleiche Frage stellte. Auch dabei soll er sein nacktes Glied präsentiert haben. Beide Frauen informierten anschließend die Polizei und erstatteten Anzeige. Eine der Frauen konnte auch Fotos machen. Die Ermittlungen der Polizei - wegen sexueller Belästigung bzw. Exhibitionistischer Handlungen - laufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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