Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Sechs Kioske kontrolliert - ein Strafverfahren und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen, der Zoll, das Ordnungsamt und das Gewerbeamt der Stadt Waltrop kontrollierten am Mittwoch (15.04.2026) sechs Kiosk-Betriebe auf Waltroper Stadtgebiet. Die eingesetzten Kräfte besuchten die Ladenlokale zeitgleich für die nicht angekündigten Kontrollen.

In vier Betrieben wurden unversteuerte E-Zigaretten, in einem Kiosk zusätzlich verbotene Lachgaskartuschen aufgefunden. Bezüglich der Lachgaskartuschen leitete die Polizei ein Strafverfahren nach dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz ein. Der Zoll leitete außerdem Steuerstrafverfahren wegen der unversteuerten E-Zigaretten ein.

Mitarbeitenden der Stadt Waltrop fielen zusätzlich nicht unerhebliche Verstöße gegen Gesundheits-, Auszeichnungs- und Kennzeichnungspflichten auf. Die Stadt leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In einem Fall führte die Schwere der festgestellten erheblichen Mängel gegen bestehende Gewerbeauflagen zu einem Gewerbeversagungsverfahren.

Die Polizei plant auch in Zukunft ähnliche Einsätze zusammen mit den Netzwerkpartnern. In der Vergangenheit hatte es bereits im gesamten Zuständigkeitsbereich gleichgelagerte erfolgreiche Einsätze gegeben.

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