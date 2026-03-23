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Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Altkleidercontainer brennt, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

Am Sonntagmorgen (22. März) brannte ein Altkleidercontainer in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr wurde der Brand eines Altkleidercontainers gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Bad Wildungen konnte das Feuer schnell ablöschen. Gebrannt hatte einer von mehreren in einer Reihe stehenden Container, zwei weitere Container wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Container durch Unbekannte vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, dabei könnten auch Feuerwerkskörper benutzt worden sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise. Wer am Sonntagmorgen in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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