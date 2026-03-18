Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Fahrrad gestohlen

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Korbach (ots)

Am Sonntag (8. März) zwischen 13.00 und 14.20 Uhr entwendet ein Unbekannter ein ungesichertes Fahrrad aus dem Vorgarten eines Wohnhauses in der Louis-Peter-Straße in Korbach. Das grüne Mountainbike der Marke Genesis, hat einen Wert von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mountainbikes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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