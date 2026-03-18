PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Fahrrad gestohlen

POL-KB: Korbach - Fahrrad gestohlen
  • Bild-Infos
  • Download

Korbach (ots)

Am Sonntag (8. März) zwischen 13.00 und 14.20 Uhr entwendet ein Unbekannter ein ungesichertes Fahrrad aus dem Vorgarten eines Wohnhauses in der Louis-Peter-Straße in Korbach. Das grüne Mountainbike der Marke Genesis, hat einen Wert von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mountainbikes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 14:03

    POL-KB: Bad Wildungen - Vermisste Yuliya W. tot aufgefunden

    Korbach (ots) - Am Dienstagmorgen (17. März) führten Mitarbeiter der Stadt Bad Wildungen Baum- und Strauchschnittarbeiten im Bereich des Baches Wilde in Bad Wildungen durch. Dabei fanden sie im Bachlauf eine leblose Frau und verständigten die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte die Frau aus dem Wasser geborgen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Bad Wildungen und der Kriminalpolizei Korbach ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:22

    POL-KB: Burgwald-Bottendorf - Schwere Stahlplatten gestohlen

    Korbach (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag (13.März) bis Montagmorgen (16. März) entwendeten unbekannte Täter drei schwere Stahlplatten von einer Tiefbohrbaustelle in der Gemarkung Bottendorf. Die Polizei sucht Zeugen. Da die Platten jeweils über eine Tonne wiegen, müssen die Täter zum Aufladen schweres Gerät, beispielsweise einen Stapler, Bagger oder Lastwagen mit Kran und zum Abtransport einen Lastwagen ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 15:04

    POL-KB: Twistetal-Twiste - Mehrere Sachbeschädigungen an Wohnhaus

    Korbach (ots) - Am Freitag (13. März) und am Samstag (14. März) kam es an einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Twiste zu insgesamt drei polizeilichen Einsätzen nach Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Die erste Mitteilung ging am Freitag gegen 12.30 Uhr bei der Polizeistation Bad Arolsen ein. Am Einsatzort schilderte ein Bewohner des Hauses, dass er gegen 12.15 Uhr einen lauten Knall im Bereich seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren