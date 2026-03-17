Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Bottendorf - Schwere Stahlplatten gestohlen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (13.März) bis Montagmorgen (16. März) entwendeten unbekannte Täter drei schwere Stahlplatten von einer Tiefbohrbaustelle in der Gemarkung Bottendorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Da die Platten jeweils über eine Tonne wiegen, müssen die Täter zum Aufladen schweres Gerät, beispielsweise einen Stapler, Bagger oder Lastwagen mit Kran und zum Abtransport einen Lastwagen benutzt haben.

Die Stahlplatten haben eine Größe von 6 x 1,8 Meter und einen Wert von jeweils etwa 1000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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