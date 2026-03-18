Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Vermisste Yuliya W. tot aufgefunden

Korbach (ots)

Am Dienstagmorgen (17. März) führten Mitarbeiter der Stadt Bad Wildungen Baum- und Strauchschnittarbeiten im Bereich des Baches Wilde in Bad Wildungen durch. Dabei fanden sie im Bachlauf eine leblose Frau und verständigten die Polizei. Durch die Feuerwehr konnte die Frau aus dem Wasser geborgen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Bad Wildungen und der Kriminalpolizei Korbach handelt es sich bei der toten Frau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit dem 12. Februar vermisste Yuliya W. aus Bad Wildungen (PM v. 12.02.206, 20.57 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6216874).

Die nach dem Verschwinden der 41-Jährigen eingeleiteten umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch die Feuerwehr mit einer Drohne zum Einsatz kam, hatten leider nicht zum Erfolg geführt.

Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache werden durch die Kriminalpolizei in Korbach geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Eine Obduktion zur Feststellung der Todesursache und der zweifelsfreien Identität wurde angeordnet.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach Yuliya W. geholfen haben

Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Foto der 41-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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