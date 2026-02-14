Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Bad Wildungen (Landkreis Waldeck Frankenberg): Vermisste 41-Jährige Frau
Kassel (ots)
Seit Do., 12.02.26, gg. 14:00 Uhr wird die 41-Jährige Yuliya W. aus Bad Wildungen vermisst. Frau W. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Frau W. kann wie folgt beschrieben werden:
- ca. 160 cm groß - dicklich - lange braune Haare - Brillenträgerin
Beim Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:
- olivefarbene Winterjacke - Bluejeans
Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen(05621-709020) oder jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell