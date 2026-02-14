PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Wildungen (Landkreis Waldeck Frankenberg): Vermisste 41-Jährige Frau

  • Bild-Infos
  • Download

Kassel (ots)

Seit Do., 12.02.26, gg. 14:00 Uhr wird die 41-Jährige Yuliya W. aus Bad Wildungen vermisst. Frau W. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Frau W. kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 160 cm groß
   - dicklich
   - lange braune Haare
   - Brillenträgerin

Beim Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:

   - olivefarbene Winterjacke
   - Bluejeans

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen(05621-709020) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

