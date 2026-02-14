Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Wildungen (Landkreis Waldeck Frankenberg): Vermisste 41-Jährige Frau

Kassel (ots)

Seit Do., 12.02.26, gg. 14:00 Uhr wird die 41-Jährige Yuliya W. aus Bad Wildungen vermisst. Frau W. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Frau W. kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 cm groß - dicklich - lange braune Haare - Brillenträgerin

Beim Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:

- olivefarbene Winterjacke - Bluejeans

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen(05621-709020) oder jede andere Polizeidienststelle.

