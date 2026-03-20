Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhäuser, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (18. März) auf Donnerstag (19. März) waren unbekannte Wohnungseinbrecher in Bad Wildungen aktiv. Bisher wurden sechs Einbrüche gemeldet, in fast allen Fällen blieben die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Rörigstraße hebelten die Täter ein Fenster auf und konnten so in ein Einfamilienhaus einsteigen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

In der Straße Am Friedrichstein gelangten die Täter gegen 01.30 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in ein Wohnhaus. Durch die beim Hebeln verursachten Geräusche wurde eine Bewohnerin wach und fing an zu schreien, was einen Täter zur sofortigen Flucht veranlasste.

Insgesamt viermal versuchten die Einbrecher in Wohnhäuser in der Straße Unterm Rosengarten einzubrechen. Sie scheiterten aber bei ihren Versuchen, Türen aufzuhebeln und gelangten daher nicht in die Gebäude. In einem Fall entwendeten sie noch eine geringe Menge Bargeld aus einem Auto, welches unverschlossenen unter einem Carport stand.

Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar, möglicherweise gibt es auch noch weitere Geschädigte.

Die Polizei geht davon aus, dass alle Taten von denselben Tätern begangen wurden. Die Tatzeit liegt nach den bisherigen Ermittlungen am Donnerstag zwischen 01.00 und 03.00 Uhr.

Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen, sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann oder gar selbst Opfer der Einbrecher geworden ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/971 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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