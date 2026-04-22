LPI-J: Gleich zwei Fahrer unter THC- Einfluss

Jena (ots) - Dienstagnachmittag meldet sich eine 64- jährige Jenaerin bei der Polizei in Jena und gab an, dass ihre Jacke gestohlen wurde. In der Jacke befanden sich zudem ihre Schlüsselbund und ihre Geldbörse. Sie hatte die Jacke in einer Schwimmhalle in Jena hängen lassen und nicht weggeschlossen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin hin, Wertgegenstände an öffentlichen Orten zu verschließen oder bei sich zu führen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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