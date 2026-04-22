LPI-J: Gleich zwei Fahrer unter THC- Einfluss
Saale-Holzland (ots)
Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Beamte im Saale- Holzlandkreis am Dienstag gleich zwei Fahrzeugführer fest, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von THC führten. Ein 48- jähriger Fahrer wurde in der Ortslage Bürgel kontrolliert und ein 21- jähriger Fahrer in Hermsdorf. Mit beiden Personen musste zur Beweiserhebung eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Für die weiteren Ermittlungen muss nun das Ergebnis der toxikologischen Auswertung abgewartet werden.
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