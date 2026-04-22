Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pferd verletzt

Saale-Holzland (ots)

Dienstagnachmittag meldete sich eine 51-jährige Pferdehalterin aus Schkölen bei der Polizei im Saale- Holzlandkreis. Sie habe an einem ihrer Pferde eine Verletzung festgestellt, woraufhin sie einen Tierarzt hinzuzog. Nach ersten Erkenntnissen des Tierarztes, wurde hier das Tier mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Weitere verletzte Tiere sind derzeit nicht bekannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 81-0, KPI.Jena@polizei.thueringen.de).

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