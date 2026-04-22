Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Annäherungsverbot verstoßen

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag meldete eine 29- jährige Weimarerin, dass sich eine männliche Person geraume Zeit vor ihrer Wohnung aufgehalten und durch ihr Fenster geschaut habe. Noch während des Telefonats habe sich die Person dann von ihrer Wohnung entfernt. Besonders brisant hierbei ist, dass gegen den Mann ein Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz vorlag, welches auch ein Annäherungsverbot beinhaltet. Der Mann konnte durch die Polizei angetroffen werden und erhielt einen Platzverweis. Zudem wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz eingeleitet.

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