Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnbetriebsunfall: ICE 71 kollidiert mit Bagger

Gelnhausen (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:58 Uhr kam es auf der Bahnstrecke 3600, im Bereich Gelnhausen, zu einer Kollision zwischen einem ICE und einem Bagger. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich bei Anfahrt des ICE der Greifarm des Baggers im Regellichtraum der Bahnstrecke, sodass dies folglich zu einer Kollision führte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Baggerführer eine leichte Verletzung am Kopf und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der betroffene ICE 71 wurde durch den Aufprall beschädigt.

Zum Zeitpunkt des Bahnbetriebsunfalls befanden sich ca. 650 Personen im ICE. Keiner der Reisenden wurde hierbei verletzt. Zur Evakuierung der im Zug befindlichen Personen, wird durch die Deutsche Bahn ein weiterer Zug zur Verfügung gestellt, welche den Abtransport der Reisenden ermöglicht.

Die Hintergründe zur Unfallursache, sowie die exakte Schadenshöhe werden zum aktuellen Zeitpunkt durch die eingesetzten Kräfte vor Ort aufgeklärt. Mit einer Aufhebung der Streckensperrung ist nach Abschluss der Ermittlungen zu rechnen. Dieser ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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