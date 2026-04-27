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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mitsubishi beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Samstag, dem 25. April, zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr einen geparkten Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wilhelmstraße beschädigt.

Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, wies dieser einen frischen Schaden am linken Fahrzeugheck auf.

Der entstandene Schaden wird auf mehr als 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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