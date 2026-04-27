Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksamer 86-Jähriger durchschaut Betrugsversuch

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 86-jähriger Senior aus Bockum-Hövel erhielt am Nachmittag des 24. April einen Anruf von vermeintlichen Polizistinnen. Er reagierte jedoch vorbildlich, indem er keine persönlichen Daten preisgab.

Die Anruferinnen gaben sich als Polizistinnen aus, riefen mit unterdrückter Nummer an und behaupteten, es seien Täter nach einem Einbruch festgenommen worden, die in Verbindung zu einem Sachverhalt stünden, der den Senior betreffen könnte. In diesem Zusammenhang stellten sie dem 86-Jährigen Fragen zu persönlichen Daten, seinem Kontostand sowie zu Wertgegenständen in seinem Haus. Der Senior misstraute dem Anruf, legte auf und verhinderte so einen möglichen Vermögensschaden.

Die Anruferinnen sprachen akzentfrei Hochdeutsch und waren vermutlich mittleren Alters.

Die Polizei Hamm warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Maschen.

- Beenden Sie Telefongespräche sofort, wenn Sie sich unsicher fühlen. - Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei unter 110. - Geben Sie niemals persönliche Daten oder Geld an Fremde weiter. - Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Nachbarn über die häufigen Betrugsversuche. - Sensibilisieren Sie insbesondere Ihre Angehörigen, bei plötzlichen Geldforderungen am Telefon misstrauisch zu sein.

Die Polizei Hamm appelliert: Bleiben Sie wachsam - Ihre Vorsicht schützt Sie und Ihre Angehörigen. (bf)

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