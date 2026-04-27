PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hyundai beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Zwischen Donnerstag, 23. April, um 16 Uhr und Sonntag, 26. April, um 17 Uhr, wurde ein geparkter Hyundai am Alten Uentroper Weg auf Höhe des Optikergeschäfts von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Wagen wies Beschädigungen am hinteren rechten Fahrzeugteil auf. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 07:13

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 20. bis zum 26. April 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom 20. bis zum 26. April 2026 gab es im Stadtgebiet drei vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 23.04.2026 – 07:34

    POL-HAM: Audi beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 21. April, 22 Uhr bis Mittwoch, 22. April, 14 Uhr, einen geparkten Audi in der Heinrichstraße. Der auf einem Parkstreifen nördlich der Fahrbahn stehende Wagen wies bei der Rückkehr des Fahrzeughalters Beschädigungen an den Türen auf der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 07:33

    POL-HAM: 13-jähriges Kind nach Schulwegunfall leicht verletzt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Merschstraße ist am Mittwoch, 22. April, ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert worden. Das Mädchen aus Hamm wollte gegen 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule die Merschstraße in einem Kurvenbereich von Norden nach Süden queren. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer die Merschstraße in südliche Richtung. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren