Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hyundai beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Zwischen Donnerstag, 23. April, um 16 Uhr und Sonntag, 26. April, um 17 Uhr, wurde ein geparkter Hyundai am Alten Uentroper Weg auf Höhe des Optikergeschäfts von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Wagen wies Beschädigungen am hinteren rechten Fahrzeugteil auf. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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