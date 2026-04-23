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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 21. April, 22 Uhr bis Mittwoch, 22. April, 14 Uhr, einen geparkten Audi in der Heinrichstraße.

Der auf einem Parkstreifen nördlich der Fahrbahn stehende Wagen wies bei der Rückkehr des Fahrzeughalters Beschädigungen an den Türen auf der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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