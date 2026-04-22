Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Reihenmittelhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Reihenmittelhaus am Buchfinkenweg war am Dienstag, 21. April, zwischen 7 Uhr und 13.35 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Die Tatverdächtigen verschafften sich Zugang zum Inneren des Hauses, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Nachdem sie mehrere Schubladen und Schränke im gesamten Haus durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

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