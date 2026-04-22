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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 31. April, auf der Heessener Straße, verletzten sich zwei Personen.

Eine 65-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 12.20 Uhr die Heessener Straße in östlicher Richtung. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel kollidierte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Die 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Ein vierjähriges Mädchen, das sich ebenfalls in dem VW befand, wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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