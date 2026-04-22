Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradprüfungen an allen Hammer Grundschulen

Hamm (ots)

In den kommenden Wochen wird die Polizei Hamm gemeinsam mit allen Grundschulen der Stadt Hamm eine Reihe von Fahrradprüfungen für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen durchführen. Ziel dieser Aktion ist es, die Verkehrssicherheit der Kinder zu fördern und sie optimal auf die Herausforderungen des Straßenverkehrs vorzubereiten. Die Prüfungen finden bis zu den Sommerferien statt.

Die Radfahrausbildung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zunächst erfolgt im Unterricht eine theoretische Vorbereitung, bei der die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Verkehrsregeln kennenlernen. Zudem erhalten die Eltern wertvolle Informationen, worauf sie beim Zustand des Fahrrads achten sollten, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.

Im praktischen Teil, der von den Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention begleitet wird, haben die Kinder die Gelegenheit, das Erlernte in der Praxis anzuwenden. Dabei üben sie, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen. Den Abschluss bildet eine praktische Prüfung, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

"Die Fahrradprüfung ist ein zentraler Bestandteil der Verkehrserziehung und hilft den Kindern, selbstbewusst und sicher am Straßenverkehr teilzunehmen", erklären Ronja Engelmann und Sabine Kuklik von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Hamm. "Dank der engen Zusammenarbeit mit den Schulen und den Eltern können wir dieses wichtige Ziel erreichen."

Die Polizei Hamm bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, in dieser Zeit besonders aufmerksam und rücksichtsvoll gegenüber den jungen Fahranfängern zu sein. (bf)

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