Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind bei Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg schwer verletzt

Hamm (ots)

Ein 11-jähriger Junge wurde bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt.

Der Junge beabsichtigte am Dienstag, 21. April, gegen 18.30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Caldenhofer Weg, in Höhe der Hausnummer 76, zu überqueren. Hierbei übersah er den PKW eines 63-jährigen Mannes aus Hamm, welcher den Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Osten befuhr.

Durch die Kollision wurde der Junge gegen einen weiteren geparkten PKW gedrückt und stürzte auf die Fahrbahn.

Der schwer verletzte Minderjährige wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.(sr)

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