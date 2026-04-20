Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eigentümer gesucht: Zu welchen Gräber gehört dieser Grabschmuck?

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Hamm-Heessen (ots)

Im Zeitraum vom 23. März bis zum 5. April hat die Polizei Hamm im Rahmen der Anzeigenaufnahme von Diebstählen auf dem Friedhof "Sundern" in Hamm-Hessen mehrere Gegenstände sichergestellt. Diese konnten bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Hamm bittet die Eigentümer daher, sich unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (bf)

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