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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eigentümer gesucht: Zu welchen Gräber gehört dieser Grabschmuck?

POL-HAM: Eigentümer gesucht: Zu welchen Gräber gehört dieser Grabschmuck?
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Hamm-Heessen (ots)

Im Zeitraum vom 23. März bis zum 5. April hat die Polizei Hamm im Rahmen der Anzeigenaufnahme von Diebstählen auf dem Friedhof "Sundern" in Hamm-Hessen mehrere Gegenstände sichergestellt. Diese konnten bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Hamm bittet die Eigentümer daher, sich unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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