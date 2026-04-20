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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten im Kreuzungsbereich

Hamm-Herringen (ots)

Mit leichten Verletzungen kamen insgesamt fünf Personen nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 17. April, gegen 16.15 Uhr, im Kreuzungsbereich Hafenstraße/Johannes-Rau-Straße in ein Hammer Krankenhaus.

Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer aus Hamm stand auf der Straße "Am Yachthafen" und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in die Johanna-Melzer-Straße zu überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Mann aus Sendenhorst mit seinem Opel die Johannes-Rau-Straße in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Der Peugeot-Fahrer und seine zwei 22-jährigen Mitfahrer verletzten sich leicht. Auch der Opel-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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