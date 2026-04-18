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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten am Samstag, gegen 14.30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Ostenallee. Nach Eintreffen am Einsatzort entwickelte sich das Feuer über eine Wohnung im 2. Obergeschoss auf den Dachstuhl. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Gebäudes und die des angebauten Mehrfamilienhauses. Die Löscharbeiten wurden unmittelbar eingeleitet. Währenddessen sperrten Polizeibeamte die Ostenallee voll und leiteten den Verkehr ab. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 19 Uhr an. In der Folge konnte die Ostenallee für den Verkehr wieder freigegeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Gebäude erlitt erheblichen Schaden und ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Das Nachbarhaus wurde durch Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. An beiden Häusern stellten Mitarbeiter der Stadtwerke Hamm die Strom- und Wasserversorgung ab. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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