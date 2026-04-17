Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Brand in Tiefgarage

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Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Nacht zum Freitag, 17. April, kam es in einer Tiefgarage an der Oranienburger Straße zu einem Pkw-Brand.

Gegen 1.05 Uhr rückten Einsatzkräfte der Polizei Hamm sowie der Feuerwehr zu dem brennenden Mercedes Vito aus.

Das in einer Parkbox der Tiefgarage abgestellte Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hierbei brannte es komplett aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten die Einsatzkräfte Teile des Nordenstiftswegs für den Fahrzeugverkehr.

Durch das Feuer entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Tiefgarage. Durch die Hitzeentwicklung und Verrußung wurden zudem 35 weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Aufgrund des Brandes stellten die Stadtwerke Hamm an vier Mehrfamilienhäusern an der Oranienburger Straße den Strom ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die möglichen Zeugen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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