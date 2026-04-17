Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 58-jähriger Daimler-Chrysler-Fahrer zog sich am Donnerstag, 16. April, bei einem Alleinunfall auf dem Caldenhofer Weg schwere Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 15.20 Uhr den Caldenhofer Weg in nordwestlicher Richtung. In einer leichten Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Als er den Pkw wieder auf die Fahrbahn lenkte, verlor er erneut die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zur Kollision mit einem Baum.

Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Ein freiwillig durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Die Polizeibeamten belangten den Autofahrer zusätzlich wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurtes und der abgelaufenen TÜV-Plakette.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten den Caldenhofer Weg zwischen Kuhstraße und Grönebergstraße ab. Eine externe Firma wurde zur Reinigung der Fahrbahn angefordert. (bf)

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