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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Dahl (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 09. April, 20.00 Uhr, und Freitag, 10. April, 13.30 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße Im Sudahl in Paderborn-Dahl eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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