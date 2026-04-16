Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Personen bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem missglückten Wendemanöver zogen sich am Mittwoch, 15. April, zwei Erwachsene und zwei Kinder leichte Verletzungen zu.

Ein 64-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.55 Uhr die Dortmunder Straße in westlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung "Westenfriedhofsweg" beabsichtigte er, mit seinem Pkw zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinterfahrenden Audi.

Der 47-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Der 64-jährige VW-Fahrer verletzte sich leicht, benötigte vor Ort jedoch keine ärztliche Behandlung. Mehrere Rettungswagen brachten die 31-jährige Beifahrerin sowie ein sechsjähriges und ein zweijähriges Kind, die sich im Audi befanden, zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (bf)

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