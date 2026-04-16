PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Personen bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem missglückten Wendemanöver zogen sich am Mittwoch, 15. April, zwei Erwachsene und zwei Kinder leichte Verletzungen zu.

Ein 64-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.55 Uhr die Dortmunder Straße in westlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung "Westenfriedhofsweg" beabsichtigte er, mit seinem Pkw zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinterfahrenden Audi.

Der 47-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Der 64-jährige VW-Fahrer verletzte sich leicht, benötigte vor Ort jedoch keine ärztliche Behandlung. Mehrere Rettungswagen brachten die 31-jährige Beifahrerin sowie ein sechsjähriges und ein zweijähriges Kind, die sich im Audi befanden, zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 08:56

    POL-HAM: Elfjährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße zog sich eine elfjährige Fußgängerin am Mittwoch, 15. April, leichte Verletzungen zu. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 31-jährige Daimler-Fahrerin aus Hamm die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Hierfür nutzte sie den nördlichen der beiden vorhandenen Fahrstreifen. Zeitgleich beabsichtigte die Elfjährige, die Wilhelmstraße von Süden nach Norden zu ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 07:44

    POL-HAM: Dooring-Unfall auf der Gustav-Heinemann-Straße

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich bei einem Dooring-Unfall am Mittwoch, 15. April, leichte Verletzungen zu. Die Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 16.50 Uhr die Gustav-Heinemann-Straße in westlicher Richtung. Eine 66-jährige Seat-Fahrerin parkte auf Höhe der Poststraße rechtswidrig auf dem Gehweg. Als sie ihre Fahrzeugtür öffnete kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren