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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dooring-Unfall auf der Gustav-Heinemann-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich bei einem Dooring-Unfall am Mittwoch, 15. April, leichte Verletzungen zu.

Die Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 16.50 Uhr die Gustav-Heinemann-Straße in westlicher Richtung. Eine 66-jährige Seat-Fahrerin parkte auf Höhe der Poststraße rechtswidrig auf dem Gehweg. Als sie ihre Fahrzeugtür öffnete kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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