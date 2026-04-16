Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dooring-Unfall auf der Gustav-Heinemann-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich bei einem Dooring-Unfall am Mittwoch, 15. April, leichte Verletzungen zu.

Die Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 16.50 Uhr die Gustav-Heinemann-Straße in westlicher Richtung. Eine 66-jährige Seat-Fahrerin parkte auf Höhe der Poststraße rechtswidrig auf dem Gehweg. Als sie ihre Fahrzeugtür öffnete kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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