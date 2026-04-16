POL-HAM: Dooring-Unfall auf der Gustav-Heinemann-Straße
Hamm-Mitte (ots)
Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich bei einem Dooring-Unfall am Mittwoch, 15. April, leichte Verletzungen zu.
Die Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 16.50 Uhr die Gustav-Heinemann-Straße in westlicher Richtung. Eine 66-jährige Seat-Fahrerin parkte auf Höhe der Poststraße rechtswidrig auf dem Gehweg. Als sie ihre Fahrzeugtür öffnete kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die 58-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell