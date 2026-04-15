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POL-HAM: Flugzeugabsturz in Hamm

POL-HAM: Flugzeugabsturz in Hamm
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Hamm-Heessen (ots)

Beim Absturz eines motorisierten Kleinflugzeugs auf dem Flugplatz an der Münsterstraße zogen sich die beiden Insassen am Mittwoch, 15. April, schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zu.

Das Flugzeug stürzte gegen 13.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Wiese in der Nähe der Kläranlage Hamm-Mattenbecke ab.

Der 67-jährige Pilot aus Gütersloh war beim Eintreffen der Rettungskräfte eingeklemmt, jedoch ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 73-jährige Co-Pilot aus Hamm konnte das Flugzeug selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Das Flugzeug wurde stark beschädigt. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

Während des Einsatzes wurde der Flugverkehr eingestellt. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der ausgelaufenen Flüssigkeiten. Zudem nahm die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen die Ermittlungen vor Ort auf. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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