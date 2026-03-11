Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beschädigtes Rohr löst Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus

Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch, 11. März 2026 wurde die Polizei gegen 15 Uhr über eine beschädigte und unterirdisch verlegte Diesel-Pipeline im Industriepark in Wiebelsheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, informiert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Zum derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein strafbarer Hintergrund der allgemeinen Kriminalität gegeben ist. Die Polizei, darunter auch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Koblenz, hat die Ermittlungen zur Erforschung des Sachverhalts aufgenommen. Mit ersten Ermittlungsergebnissen wird frühestens in den kommenden Tagen zu rechnen sein. Von Nachfragen bitten wir derzeit abzusehen.

