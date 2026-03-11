PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beschädigtes Rohr löst Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus

Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch, 11. März 2026 wurde die Polizei gegen 15 Uhr über eine beschädigte und unterirdisch verlegte Diesel-Pipeline im Industriepark in Wiebelsheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, informiert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Zum derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein strafbarer Hintergrund der allgemeinen Kriminalität gegeben ist. Die Polizei, darunter auch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Koblenz, hat die Ermittlungen zur Erforschung des Sachverhalts aufgenommen. Mit ersten Ermittlungsergebnissen wird frühestens in den kommenden Tagen zu rechnen sein. Von Nachfragen bitten wir derzeit abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 16:40

    POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

    Koblenz (ots) - Die 13- jährige Klara Luise W. wird seit 10.03.2026 um 14.00 Uhr aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz vermisst. Beschreibung: Kräftige Statur 160cm Schulter lange braune lockige Haare bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden. Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:18

    POL-PPKO: Meteoritenfall Güls - Polizei warnt vor unberechtigtem Betreten fremder Grundstücke

    Koblenz (ots) - Mit Bezug auf die bisherige Berichterstattung bezüglich des Meteoriten, der in einem Anwesen in Koblenz-Güls einschlug, weist die Polizei aus gegebenem Anlass ausdrücklich darauf hin, dass die Privatsphäre der Anwohner uneingeschränkt zu respektieren ist. Hierzu zählt insbesondere das unbefugte Betreten fremder Grundstücke. Hiermit wird zudem der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:16

    POL-PPKO: 14-Jährige Sumeja R. vermisst - ERLEDIGUNG

    Koblenz (ots) - Mit Verweis auf die Pressemeldung von heute, 12.30 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Sumeja wohlbehalten angetroffen wurde. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
