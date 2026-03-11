Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Die 13- jährige Klara Luise W. wird seit 10.03.2026 um 14.00 Uhr aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz vermisst.

Beschreibung:

Kräftige Statur 160cm Schulter lange braune lockige Haare bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden.

Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 oder jede andere Dienststelle zu wenden.

