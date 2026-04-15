Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger Radfahrer stürzt - Verursacher flüchtet

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Dienstag, 14. April, auf dem Karl-Mecklenbrauck-Weg gestürzt, nachdem er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste.

Gegen 15.50 Uhr befuhr das Kind mit seinem Fahrrad den Karl-Mecklenbrauck-Weg in westlicher Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt kam ihm ein schwarzer SUV der Marke VW entgegen. Aus unbekannten Gründen geriet dieser in die Fahrspur des minderjährigen Radfahrers.

Als der Junge auswich, fuhr er gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Der VW entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Ob die Person, die den schwarzen SUV fuhr, den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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