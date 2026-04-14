Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Alleinunfall mit Blitzeranlage, Ampel und Verkehrszeichen

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 21-jähriger VW-Fahrer sorgte am Montag, 13. April, bei einem Alleinunfall für einen hohen Sachschaden.

Der Mann aus Ahlen befuhr gegen 16.45 Uhr die Werler Straße in Richtung Norden. Im Bereich der Kreuzung Werler Straße/Dr.-Loeb-Caldenhof kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer stationären Blitzeranlage, einer Ampel und einem Verkehrszeichen.

Der VW des 21-jährigen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 175.000 Euro.

Der Führerschein des Ahleners wurde beschlagnahmt.

Während der Unfallaufnahme regelten Einsatzkräfte der Polizei Hamm den Verkehr.

Aufgrund der Kollision und der damit einhergehenden Beschädigung der Ampel ist es momentan nicht möglich, die dortige Fußgängerampel zu nutzen. Zudem ist der Linksabbiegerstreifen der Werler Straße, der auf die Ostendorfstraße führt, wegen der defekten Ampel gesperrt. Die zuständige Firma wurde über die beschädigte Ampel informiert und wird diese in den Folgetagen reparieren. (rv)

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