Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Alleinunfall

Hamm-Heessen (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads verletzte sich am Samstag, 11. April, bei einem Alleinunfall auf dem Dennehauptweg.

Der Mann aus Hamm befuhr zusammen mit drei weiteren Personen, die ebenfalls Kleinkrafträder fuhren, gegen 17:25 Uhr den Dennehauptweg in westliche Richtung. Als er zwei seiner Begleitpersonen überholen wollte, stürzte er ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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